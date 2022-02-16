Kartepe'de ATV ve UTV parkurlarına düzenleme

Turizm ilçesi Kartepe'de ATV ve UTV parkurları ve macera parklarına düzenleme getirildi.

Düzenleme kapsamında, 29 yıllığına Orman ve Su İşleri Bakanlığından kiralanan Güzelbahçe Mesire Alanının yapılan ihalesini Kartepe Turizm Geliştirme ve Kalkındırma Kooperatifi aldı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Turizm Geliştirme ve Kalkındırma Kooperatifi üyelerini makamında misafir ederek, anlaşma imzaladı. İmza töreni sonrasında açıklama yapan Başkan Kocaman, "Kartepe Turizm Geliştirme ve Kalkındırma Kooperatifi ile imzalar atıldı. Hayırlı uğurlu olsun. ATV ve UTV parkurlarını ve Macera Parklarını Güzelbahçe Mesire alanımıza taşıyarak özellikle Maşukiye merkez Alabalık Vadisi Mevkiinde oluşan yoğun trafik ve gürültüye bağlı çevre sorunlarını da sonlandırıyoruz. Bu sayede ATV ve UTV turları ve macera parkları daha güvenli ve konforlu olacaktır" dedi.