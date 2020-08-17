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Kartepe'de “Ayla” izleyici rekoru kırdı

Kartepe Belediye tarafından düzenlenen yazlık sinema etkinlikleri kapsamında gösterilen “Ayla” filmi izleyici rekoru kırdı.


Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen “Yazlık Sinema Geceleri” projesi büyük bir beğeniyle takip ediliyor. Yeni nesil Türk sinemasının başarılı filmleri arasında yer alan Ayla filmi, Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanal Park içerisinde yüzlerce Kartepeliler tarafından büyük beğeni ile izlendi. Gösterime vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Türk sinemasının başarılı filmleri arasında yer alan Ayla filmini yüzlerce hemşehrimiz ilgiyle izledi. Birlikte keyifli ve huzurlu zaman geçirmenin güzelliğini, sanatın çeşitli dalları ile yaşamaya devam edeceğiz. Gayemiz acılarımızı paylaşarak azaltırken, keyifli, mutlu anlarımızı da birlikte yaşayarak çoğaltmak. Cov id-19 tedbirlerimizle hayatı değerli ve anlamlı kılmaya devam ediyoruz” dedi.

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