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Kartepe'de babalar ve oğulları mücadele etti

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen "Babalar ve Oğulları Penaltı Yarışması" büyük heyecana sahne olurken, dereceye girenlere bisiklet hediye edildi.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen "Babalar ve Oğulları Penaltı Yarışması" büyük heyecana sahne olurken, dereceye girenlere bisiklet hediye edildi.


Ataevler Mahallesi'ndeki futbol sahasında düzenlenen yarışmaya 180 kişi katıldı. Uzunçiftlikspor forması giyen kalecilere her yarışmacı 3 penaltı kullandı. Eleme usulü ile yapılan yarışmalarda ilk üç dereceye girenlere Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından bisiklet hediye edildi. Yarışmaya katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Babalar ve oğullarının katıldığı bu yarışma büyük heyecana sahne oldu. Evlatlarımızın her alanda spor yapmaları ve ailelerin bunu desteklemesi bizleri çok memnun ediyor. İnşallah bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

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