Kartepe'de Başkan Kocaman mührü devraldı

Yerel seçimlerde ilçeler arasında en yüksek oyu alarak Kartepe Belediye Başkanı seçilen Avukat Mustafa Kocaman, mazbatasını Kocaeli Adliyesi'nden aldıktan sonra belediye binasında ki devir teslim töreninde Başkan Hüseyin Üzülmez'den mührü devraldı.

Pazar günü gerçekleşen seçimlerde Kartepe Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kocaman mazbatasını aldı. Kocaeli Adliyesi'ne gelerek mazbatasını alan Kocaman akabinde Kartepe Belediyesi'ne gelerek Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'den görevi devraldı. Devir teslim törenine AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muharrem Top, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Murat Kalender, AK Parti Kartepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Aydın, Cumhur İttifakı ilçe yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Devir teslim sırasında konuşan eski Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Yeni başkanımız Mustafa Kocaman'ın kuracağı ekip ile güzel işlere vesile olacağına inanıyorum. Bu kenti çok daha güzel yerlere taşıyacak. Biz elimizden geldiğince ahlakın ve inancımızın emrettiği şekilde hizmet etmek istedik. Vatandaşın gönlünde hoş seda dudaklarında dua ve Allah razı olsun dedirtmek için çalıştık" ifadelerini kullandı.

Kartepe'yi birlikte yöneteceğiz

Üzülmez'in ardından teslim tutanağına imza atarak belediye başkanlığı mührünü teslim alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Ben ağabeyime belediye başkanıma teşekkür ediyorum. Hüseyin abim, her zaman benim belediye başkanım olacaktır. Biz Kartepe'yi seviyoruz. Kartepe çok güzel ve özel bir yer. Çitayı çok daha arttırarak çalışmak arzusundayız. Kartepemizi Hüseyin başkanım çok güzel yere getirdi, bundan sonra daha iyi yerlere getireceğimizi umut ediyorum" diye konuştu.

Kartepe'nin evladıyım

Sözlerine devam eden Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, “Kartepe Belediye Başkanı, Değerli Ağabeyim Hüseyin Üzülmez Başkanımdan belediye başkanlığı mührünü de devraldık. Kartepemize, kurulduğu ilk günden itibaren birbirinden değerli, güzel eserler bırakarak hizmetleri ile imza atan belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, taş üstüne taş konulmasına vesile olan görev yapmış tüm meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, Kartepeli güzel hemşehrilerimin en küçüğünden en büyüğüne kadar gönül dolusu teşekkürlerimi borç bilirim. Devraldığım hizmet bayrağını en üst noktalara taşımak, herkesin başkanı olmak, ayrıştırıcı değil bütünleştirici olmak, halkımıza hizmet etmek ve teveccühlerine layık olabilmek için ilk günkü aşkla hazırız, inançlıyız ve kararlıyız... Bana ve birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarıma bu onuru yaşatan Yüce Rabbime hamd olsun. Önce Allah'ın izni, sonra sizlerin duası ve desteği ile herşeyin en iyisine layık hemşehrilerime hizmet edecek olmanın gururuyla Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Hayırlı ve mübarek olsun” dedi.