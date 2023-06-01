Kartepe'de bisikletseverleri mutlu eden hizmet

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatıyla hayata geçirilen bisiklet bakım istasyonları, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde hizmet vermeye başlayacak. Montajı tamamlanan bisiklet bakım istasyonları temel bisiklet onarımlarını ve bakımlarını gerçekleştirmek için gerekli tüm araçları içeriyor. Tüm fren ve vites ayarlarının değişimin yanı sıra 18 işlevli anahtar tamir ve bakım setiyle ve hava pompasıyla gerekli tüm tamirat ve bakımları yapılabiliyor. Bisiklet askı kollarından bisiklet ayarlama yapılmasına imkan sağlıyor. Göstergeli özel hava pompası ile bisikletlere uygun iki çeşit ucuyla tüm bisikletlerin lastiklerini şişirebiliyor.

Bisiklet bakım istasyonlarını inceleyen Başkan Mustafa Kocaman, "Yaza sayılı günler kaldı. Kışlıklarımızı kaldıralım bisikletlerimizi dışarı çıkaralım. Hem zinde kalalım hem de doğamızı koruyalım. Yola çıkmadan önce yeni kurduğumuz bisiklet bakım istasyon noktalarımıza mutlaka uğrayarak kontrollerimizi yapalım" dedi.