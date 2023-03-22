Kartepe'de camiler Ramazan ayına hazır

Kartepe Belediyesi ekipleri on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif öncesinde ilçe genelinde tüm camilerde temizlik çalışmalarını tamamladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler titizlikle camilerin dışında ve içerisinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdi. Ekipler camilerin mıntıka, şadırvan ve çevresindeki temizlik çalışmalarını da tamamladı.

Ayrıca camilerin çevre ve bahçe düzenlemesi ve dezenfeksiyonu ile cami içi halı, pencere, kapı, ayakkabılık, mihrap, kürsü ve minberini temizleyen ekipler hijyen kurallarına uygun detaylı temizlik sağladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2 araç 8 personelden oluşan ibadethane temizlik ekibi ile 32 mahallede bulunan camileri özel araç ve özel teknikler kullanarak temizledi. Buharla yıkanan cami halıları da mikroorganizmalardan arındırıldı.