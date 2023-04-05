Kartepe'de çiftçilere gübre desteği

Sürdürülebilir tarımın devamı için 27 ton gübre Kartepeli çiftçilere dağıtıldı.

Kartepe genelinde ekilmemiş bir karış toprak kalmaması için çiftçiler teşvik ediliyor. Kartepe Belediyesi ek hizmet binasında çiftçilere 27 ton gübre Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından dağıtıldı. Kartepeli çiftçilerin Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin katıldığı programda konuşan Başkan Kocaman, “Dünyanın en bereketli topraklarında yaşadığımızın farkındalığıyla Kartepe'mizde her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçimizi tüm gücümüzle destekliyoruz. Bu çerçevede tarımsal kalkınma adına 27 ton gübrenin dağıtımına başlayarak arazilerimizin ekimine katkı sağlıyoruz” dedi.