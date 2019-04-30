Kartepe'de çocuk şenliği coşkuyla kutlandı

Kartepe Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Çocuk Şenliği büyük coşku ve katılımla gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen Çocuk Şenliği'nin 3'üncüsü geniş katılımla SEKA Kampı'nda gerçekleştirildi. Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman'ın Kızılcahamam Kampı'nda düzenlenen AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılması nedeniyle katılamadığı Şenliğe Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Özüer, Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Akyüz, Mehmet Filiz, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, belediye meclis üyeleri ve yüzlerce Kartepeli vatandaş katıldı.

Çocuklarımız dünyayı güzelleştiriyor

Kartepe Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Özüer, il dışında olan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocama'ın selamını ileterek, “Kartepe Belediyesi her zaman geleceğimiz olan çocuklarımızın geleceğe daha güvenli, donanımlı, kültürünü ve tarihini bilerek ulaşması için gece-gündüz çalışmaktadır. Bütün çocuklarımız herşeyin en iyisine layıktır. Bizlere düşen bu sorumluluğu her zaman düşünerek yavrularımız için en doğru olanı yapmak için çabalamaktır. Onların mutluluğu ile dünya güzelleşiyor. Katılım sağlayan değerli hemşehrilerime teşekkür ediyor, Başkanımız Mustafa Kocaman'ın sevgi ve selamlarını iletiyorum” dedi.

Rengarenk mutluluk

Kartepe Belediyesi Çocuk Şenliği'nde Kartepe Mehteran Takımı, Halk Oyunları ekibi, palyaço gösterileri, Harika Kanatlar Müzikhali, jonglör, Bubble şov ve ilizyon gösterileri çocuk ve büyüklerin beğenisini topladı. Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, Gelişim Akademisi hakkında katılımcılara bilgi vererek, kayıt olmak isteyenlerin kayıtlarını aldı. Şenlikte bocce, mangala, parkur yarışları da heyacanı ve eğlenceyi zirveye çıkarırken, şişme oyun grupları, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı da şenliğe renk kattı. Kartepe Belediyesi Karcan, Meslek ve Akıl Oyunları atölyeleri çocukların büyük ilgisini çekti.

Mangala yarışmasında; Derbent Uluğ Bey Bilgi Evi öğrencisi Sinem Aydın birinci ve Acısu Abdülhamid Bilgi Evi öğrencisi Serra Akyıldız ikinci oldu. Bocce dalında yapılan yarışmada Suadiye Akçakoca Bilgi Evi öğrencilerinden Miraç Çalık, Yusuf İslam Şen, Yunus Emre Şen ve Mikail Gencer dereceye girdiler.