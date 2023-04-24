Kartepe'de çocuklar doyasıya eğlendi

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen Bilim ve Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Kartepe Belediyesi dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Ramazan Bayramı dolayısıyla Kartepe Kent Meydanı'nda Bilim ve Çocuk Şenliği düzenledi. Bilim ve Çocuk Şenliği'ne Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Milletvekili Sami Çakır, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Şenlikte konuşan Başkan Kocaman, "6 Şubat tarihinde yaşanan deprem hepimizi çok üzdü. Birlik ve beraberlikle yaraları sarmak için mücadele ettik. Bundan sonra daha güzel günler için çalışıyoruz. Tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz ibadetleri Rabbimin kabul etmesini diliyorum" dedi.

Bilim ve Çocuk Şenliği'nde Kartepe Halk Dansları topluluğu gösterisi, Süleymanşah İlkokulu ritim ve palyaço gösterisi, Heidi Müzikali, bilim gösterisi, bubble, kukla, sihirbaz, jonglör, ve animasyon mini disco gösterisi ilgiyle izlendi. Kartepe Kent Meydanı'nda kurulan eğlence sokağında yarış simülatörleri, akıl-zeka oyunları, langırt, mini golf, sokak satrancı, yüz boyama, sosis balon, bilim sokağında ve Genç Akademi standı, FETEM, robotik kodlama ve 3D yazıcı, Kartepe'den Uzaya, Teknoloji Atölyesi, deney alanında "Sıvı mı Katı mı?", "Çileğin DNA'sı", "Zil Çalmadan Yüzüğü Karşıya Geçir" ve "Jelibon Yakıtı" etkinlikleri ilgi gördü.

Bilim ve Çocuk Şenliği'nde sanat ve 80'ler 90'lar sokağı da kuruldu. Sanat sokağında bileklik atölyesi, ahşap çerçeve, tabak boyama, ahşap kukla, kilden obje, rüzgargülü, resim, uçurtma atölyeleri yanı sıra Kartepe'nin yeni kahramanları Kiraz ile Kestane'nin standı büyük ilgi gördü. 80'ler 90'lar Sokağında seyyar salıncak, çokomel dağıtımı, topaç çevirme, misket, 80'ler 90'lar oyuncakları yer alırken, sek sek gibi sokak oyunları ile minikler eski oyunları hatırladı.