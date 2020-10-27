İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartepe'de Cumhuriyet Bayramı'na özel fener alayı

Kartepe Belediyesi, korona virüs tedbirleri eşliğinde Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yılını coşkuyla kutlayacak.

Kartepe Belediyesi, korona virüs tedbirleri eşliğinde Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yılını coşkuyla kutlayacak.


Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi'nin ortaklaşa olarak düzenleyeceği programlar ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü coşkuyla kutlanacak. Maşukiye Mahallesi merkezinden saat 20.00'de herkesin araçları ile katılabileceği fener alayı hareket edecek. Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın öncülüğünde fener alayı Maşukiye, Derbent, Şirinsulhiye, Nusretiye, Balaban, Suadiye, Şefkatiye, Arslanbey, Ataşehir, Rahmiye, Köseköy, İstasyon, Ertuğrul Gazi Mahalleleri ama arterlerinde Kartepeliler'in Cumhuriyet bayramı kutlanacak.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Kartepe geneli Türk Bayrakları ile donatılırken, Ataevler Mahallesi'nde saat 21.00'de havai fişek gösterisi yapılacak, Kartepeliler'e Türk Bayrağı dağıtılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.