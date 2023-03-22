Kartepe'de davulcular Ramazan'a hazır

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif öncesinde Kartepe'de görev yapacak olan 62 davulcu, yapılan eğitim neticesinde belirlendi.

Ramazan ayı öncesinde Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından görev yapacak olan davulcular verilen eğitim ile birlikte belirlendi. 32 Mahalle'de 62 davulcu görev yapacak. Sahur vaktinin habercisi olan davulcular titiz bir eğitimden sonra kartlarını aldı. Zabıta Müdürlüğü tarafından belirlenen güzergahlar, saatler ve iletişim konularında davulculara eğitim verildi. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı “İlçemiz genelinde muhtarlarımızla yapılan istişareler neticesinde belirlediğimiz davulcularımızın eğitimleri tamamlandıktan sonra görev kartlarını teslim ettik. Ramazan ayımız hayırlı ve bereketli olsun inşallah” açıklamasında bulundu.