Kartepe'de dere ıslahı tamamlandı

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı yağmursuyu altyapısı ve dere ıslahı çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kartepe'de bulunan derenin ıslah çalışmalarını tamamladı.

İSU Genel Müdürlüğü, yağışlar sonucu oluşan yüzey sularını toplamak ve uzaklaştırmak için 2004 yılından bu yana Kocaeli genelinde yağmursuyu hattı ile dere ıslahı çalışmaları gerçekleştiriyor. Kent genelinde toplam 700 kilometreye varan yağmursuyu altyapısı ve 15 adet terfi merkezi ile hizmet veren İSU Genel Müdürlüğü, 2004 yılından bu yana 95 kilometrenin üzerinde dere ıslah çalışmaları gerçekleştirdi. Bölgede yağmursuyu hattı ile derede ıslah çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda başladığı Kartepe Köseköy Hacı Mustafa mahallesinde yer alan Beycemal deresinin ıslah çalışmalarını tamamladı.

Dere ıslah çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte düzenli akışının sağlandığını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ”2021 yılı altyapı yatırım programımızda ağırlıklı olarak küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı yağmursuyu altyapı hatları ve dere ıslahı çalışmalarına önem verdik. Bu kapsamda Kocaeli genelinde onlarca proje ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Köseköy Hacı Mustafa Beycemal deresinin ıslahı çalışmalarını kısa bir süre içinde tamamlayarak düzenli akışını sağladık. Atık su kirliliğinden arındırarak üzerine korkuluk ile güvenli hale getirdik. İnsan ile çevre sağlığına etki edecek çevresel faktörlerden giderilen dere, çevre sakinleri için daha modern bir yaşam alanı haline geldi. Her şey insanımız için, yaptığımız çalışmanın bölgede yaşayan insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.