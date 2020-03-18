Kartepe'de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüse karşı Kartepe Belediyesi ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 8 ayrı ekip tarafından yürütülen dezenfekte çalışmaları kapsamında Kartepe Belediyesi hizmet binası da dezenfekte edilerek, virüse karşın dezenfekte noktaları oluşturuldu. Hizmet binasına ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüsten korunma yollarının anlatıldığı 14 maddelik bilgilendirme afişleri asıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 valiliğe gönderilen korona virüs tedbirleri kapsamında Kartepe Belediyesi bünyesinde bulunan kültür merkezleri ve Eşme sahilindeki açık alanlar başta olmak üzere umuma açık yerler kapatıldı. Tedbirler kapsamında Kartepe sınırları içerisinde bulunan 154 kıraathane yapılan dezenfekte işlemi sonrasında kapatıldı. Ekipler, taksi, toplu taşıma araçlarını, umuma açık alanlar içerisinde yer alan parklar ve çocukların oyun alanları da dezenfekte ederek, vatandaşların tedbirli olmaları noktasında uyarılarda bulunuluyor.

Alınan tedbirler hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Devletimiz ve ilgili Bakanlıklarımız tarafından uygulanan tedbir kararlarını ivedilikle hayata geçirmek üzere başkan yardımcılarımız, zabıta ve ruhsat müdürlüğümüzle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Korona virüs ile ilgili yaşanan bu olumsuz süreç elbette geçicidir, biz tedbiri elden bırakmadan yüksek bir hassasiyetle tüm önlemlerimizi alıyoruz. Siz kıymetli Kartepeli hemşehrilerimizden de yaşanan bu geçici süreçte devletimiz, milletimiz ve kendi sağlığınız için daha dikkatli olmanızı önemle rica ediyorum” dedi.