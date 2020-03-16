Kartepe'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Kartepe Belediyesi ekipleri, koronavirüse karşı ilçe genelinde önlemler kapsamında dezenfekte çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Belediye bünyesinde oluşturulan 8 ayrı ekip, İş Güvenliği Uzmanı Gizem Gümüş Coşan tarafından kullanacakları cihazlar, teçhizatlar hakkında bilgi verildi. Eğitim sonrasında belediye ekipleri ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına başladı.

Dezenfekte ekipleri ilçe genelinde bulunan 392 ibadethane, 37 mescit 17 kuran kursunda özel dezenfekte yaptı. Vatandaşların toplu olarak kullandıkları kıraathaneler, parklar, otobüs durakları, taksiler, düğün salonları, kültür merkezleri, banka ATM'leri, ilçe içerisinde servis yapan toplu taşıma araçlarında da dezenfekte yapıldı. Kartepe Belediyesi bünyesinde Bilgi Evleri, Kadın Spor Merkezleri, spor kursları, KAR-MEK ve Gelişim akademisi kurslarına da iki hafta ara verildi.

Öte yandan Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından bakımları yapılan Kartepeli büyüklere yönelik koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde detaylı temizlik ve dezenfekte yapılırken, koruma yöntemleri ve virüs hakkında bilgi verildi.