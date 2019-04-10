İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kartepe'de ekolojik eğitim

KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından TEMA işbirliği ile Kartepeli miniklere ekolojik eğitim verildi.



Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından TEMA işbirliği ile yapılan çalışmada çocukların doğa ile kurdukları ilişkinin güçlendirilmesi amacı ile uygulamalı eğitim yapıldı. Yapılan eğitimde öncelikli olarak ekoloji tanıtılarak, çocukların yaşadıkları çevrenin farkında olmaları sağlandı. Etkinliğin ikinci aşamasında çocuklar açık alanda toprak, bitki, hava, su ve hayvanlar hakkında bilgileri öğrendiler. Açık alan etkinliğinin ardından kendi saksılarına tohumlarını eken öğrenciler tohumun çimlenerek fidana dönüşme aşamasını gözlemleyecekler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.