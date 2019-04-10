Kartepe'de ekolojik eğitim

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Birimi tarafından TEMA işbirliği ile yapılan çalışmada çocukların doğa ile kurdukları ilişkinin güçlendirilmesi amacı ile uygulamalı eğitim yapıldı. Yapılan eğitimde öncelikli olarak ekoloji tanıtılarak, çocukların yaşadıkları çevrenin farkında olmaları sağlandı. Etkinliğin ikinci aşamasında çocuklar açık alanda toprak, bitki, hava, su ve hayvanlar hakkında bilgileri öğrendiler. Açık alan etkinliğinin ardından kendi saksılarına tohumlarını eken öğrenciler tohumun çimlenerek fidana dönüşme aşamasını gözlemleyecekler.