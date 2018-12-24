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Kartepe'de engellilere ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nde eğitim gören engellilerin ağız ve diş sağlığı taramasına katıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Köseköy Gençlik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde eğitim gören engellilerin ağız ve diş sağlığı taramasına katıldı.



Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez Kartepe Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hekimleriyle birlikte engelli vatandaşların ağız ve diş sağlığı taramasına katıldı. Hüseyin Üzülmez'i karşılarında gören merkez sakinleri büyük sevinç yaşadılar. Başkan Üzülmez, engellilerle yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi. Kartepe Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hekimleri tarafından engellilerin ağız ve diş sağlığı muayeneleri yapıldı. Muayene sonrasında ağız ve diş rahatsızlığı olan engellilerin tedavileri ücretsiz yapılmak üzere planladı.



Organizasyonu değerlendiren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Her sağlıklı birey bir engelli adayıdır. Engellilerimize ilçemizde bir bütün olarak en iyi şekilde hizmet verilmektedir. Onların yaşadıkları mutluluk bizlerin mutluluğudur. Kartepe Belediyesi olarak engellilerimize yönelik projelerimiz ve çalışmalarımız aralıksız devam ederken onların gönüllerine de girmeye çalışıyoruz” dedi.

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