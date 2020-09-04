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Kartepe'de eş zamanlı Korona virüs denetimi

Kartepe Kaymakamlığı ve Kartepe Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen denetim genelgesi kapsamında ilçe genelinde çeşitli iş yerlerine denetimlerde bulundu.


İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "Korona virüs Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi" başlıklı gönderilen genelge sonrası Kartepe'de çeşitli denetimlerde bulunuldu. Kartepe Kaymakamlığı, Kartepe Belediyesi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nden oluşan ekipler iş yerlerinde temizlik, dezenfekte, maske takıma konusunda denetimler gerçekleştirerek, esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılan denetimlerde halk sağlığı açısından kurallara aykırı davranışlarda ısrar edenler için ekipler tarafından kanuni yaptırımlar uygulanılıyor.

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