Kartepe'de etkili iletişim anlatıldı

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, İŞKUR ortaklığında Toplum Yararına Proje kapsamında 6 ay süreli işe alınan 45 personele Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde “Etkili İletişim” semineri verildi. İnsan Kaynakları Eğitmeni Didem Korlu tarafından seminerde iletişim teknikleri hakkında detaylı bilgi aktarıldı. İletişim her dönem insanlar arasında irtibat sağlamada çok önemlidir diyen Korlu, “İletişim konusunda en zor kişiler zor insanlardır. Zor insanlar için yapılabilecek en kötü şey onları yok saymak ya da önemsememektir. Bunu yaparsanız durum hızla kötüye gidebilir. Eğer zor insanı önemsemez ya da dikkate almazsanız iş yeri anlaşmazlığınız başlarda patlamaya hazır bir volkan haline dönüşebilir” dedi.

Sözlerine devam eden Korlu, “Aslında zor insanlarla yan yana olan sadece siz misiniz? Hayır. Gördüğünüz davranışlar sizi şok edebilir ama biraz sakince düşündüğünüzde ne ile karşı karşıya kaldığınızı anlamaya çalıştığınızda yalnız olmadığınızı kolayca görürsünüz. Sorunun farkına vardığınızda işi zamana bırakmak ve uzun vadede çözüm bulmaya çalışmak çözüm değildir” diye konuştu.

Zor insanla başa çıkabilmek için neler yapacağınıza siz karar verin ama şunu unutmayın hiç yapmamanız gereken şey, onlarla başkalarının önünde tartışmaktır diyen Korlu, “Hayattaki başarımız bazen bu tür insanlarla baş edebilme yeteneğimizle ilişkilidir. Zor insanlarla baş edebilmek için onları değiştirmeye çalışabilirsiniz. Ancak bu kısa süreli bir iş değildir. Bu nedenle yapabileceğiniz tek şey onlara verilecek tepkilerin değiştirilmesidir. Çoğu zaman zor insanlarla iletişim kurmak ciddi çaba ve beceri gerektirir” ifadelerini kullandı.