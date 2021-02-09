Kartepe'de fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Ekipler, ilçe sınırları içerisindeki iş yerlerinde fiyat etiketi denetimini, ürünlerin son kullanım tarihlerini, meyvelerin künyelerini ve ürünlerin barkotunu kontrol ediyor. Aynı zamanda iş yerlerinde, korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin uyulup, uyulmadığı da denetleniyor.

İlçe genelinde kontrollerin devam edeceğini dile getiren Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "İş yerlerimizde fahiş fiyat denetimlerine devam ediyoruz. Yaptığımız denetimlerde fahiş fiyat durumuna özellikle dikkat edilmektedir. Bunun yanı sıra sebze-meyve reyonunda künye, son kullanım tarihlerine dikkat edilmektedir. İş yerlerinde görülen eksiklikler Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirilmektedir" şeklinde konuştu.

"Ticari istismara geçit vermeyeceğiz"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Son günlerde yaşanan fahiş fiyat şikayetleri ile denetimlerimiz sıklaştırdık. Hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimizdir. Bunun içinde ilçe genelinde denetimlere ara vermiyoruz. Esnafımızın da bu konuda duyarlı olması ve sorumluluk hissetmesi gerekiyor, ticari istismara geçit vermeyeceğiz" dedi.