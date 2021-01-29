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Kartepe'de fahiş fiyatlar için kontroller sürüyor

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki fahiş fiyat ve stokçuluğun önüne geçmek içindenetimler yapıyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki fahiş fiyat ve stokçuluğun önüne geçmek için


denetimler yapıyor.


Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içerisindeki iş yerlerine, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ilişkin olarak fiyat etiketi denetimi ve son kullanım tarihleri hususunda denetimlerine devam ediyor. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, "Marketlerdeki ürün raflarını dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları mukayese edilmektedir. Ürünlerin son tüketim tarihleri kontrol edilirken, satışı yapılan ürünlerin alış ve satış rakamları da incelenmektedir" dedi.


Toplum sağlığı ve güvenli alışveriş için denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Covid-19 sürecinde hijyen noktasında, belediye olarak gerekli çalışmalarımızı her anlamda sürdürürken, bir yandan da işyerlerimizde fahiş fiyat uygulaması, genel temizlik ve sosyal mesafeye ilişkin uyarılarımızı da gerçekleştiriyoruz. Unutulmamalıdır ki bu kapsamda süreci istismar eden herkese karşıyız. Çünkü önceliğimiz, vatandaşımızın sağlığı ve huzurunu korumaktır. Herkesi bu zorlu süreçte daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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