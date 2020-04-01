Kartepe'de ganyan ve iddaa bayileri de kapatıldı

Korona virüsönlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi, gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın Kocaeli Valiliği'ne verdiği yetki uyarınca toplanan Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları kent genelinde uygulanamaya başlandı. Karar gereği Kartepe Belediyesi Zabıta, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri kurul tarafından alınan karar uyarıca ganyan ve iddaa bayilerinin kapatılmasını ilçe genelinde tebliğ etti. Konuyla ilgili bilgi veren Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Semra Begeç, “İçişleri Bakanlığımız tarafından alınan kararlar ilçe genelinde tebliğ edildi. Alınan bütün tedbirler koronavirese karşı önlemler kapsamında alınmaktadır. Uygulamaya geçirilen kararlar ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Herkesin bu kararlara uyması çok önemlidir” ifadelerini kullandı.