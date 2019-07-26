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Kartepe'de gece-gündüz temizlik

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, ilçede temizlik çalışmalarına 24 saat devam ediyor.


Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gece gündüz demeden ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yıkama ve süpürme ekipleri koordineli şekilde ana arter güzergahlarda yol ve kaldırımları tazyikli su ile yıkarken yol kenarlarını da süpürme aracı temizliyor.


Öte yandan ekipler, çöp toplama çalışmaları yanında konteynerlerin tamir, bakım ve yıkamalarına da aralıksız devam ediyor. Ekipler arazideki konteynerleri yerinde temizlenmesi için yıkama aracı ile konteyner temizliği yapıyor. Konteyner yıkama aracı ile çöp konteynerlerini yıkayan ekipler daha sonra konteynerleri dezenfekte ediyor. Ekipler günde ortalama 45 adet konteyneri yıkayıp dezenfekte ederek hijyenik koşullarda ilçe halkının kullanımına sunuyor.

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