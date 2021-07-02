Kartepe'de Genç Akademi'nin açılışı gerçekleşti

Kartepe Belediyesi tarafından Kartepe Emekevler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Genç Akademi'nin açılış töreni gerçekleşti. Açılışa Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ilçe protokolü ve mahalleli katıldı. Kartepe Genç Akademi 4 bin metre kare alanda hizmete girdiğini söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “İnsanlık olarak zor günler geçirdik. Pandemi döneminde yatırımlarımızı daha da renklendirmek istemiştik. Bizim gençlerimiz çok kıymeti. Genç kardeşlerimizi her zaman ayrı tuttuk. Çünkü bu ülkenin geleceği onlar. Bu projede herkesin emeği var. Genç kardeşlerimize kent meydanımız da 30 bin metrekarelik alan yaptık. Yine kütüphanemizi de tamamlamak üzerindeyiz. Sanat ve sergi salonumuzu da yakın dönemde açacağız. Bunların hepsini genç kardeşlerimizin fiziki ve manen gelişimleri için yapıyoruz. Açılışını yaptığımız bu merkezin yeri bizim için biraz farklı. Burası Kartepe'nin bütününe hizmet edecek. Burası aslında bir okul. Burası aslında bir dil okulu. Geleceğin Türkiye'sinde yabancı dil bilmemek büyük eksiklik olacak. Hiçbir ücret almadan buradan kardeşlerimize İngilizce eğitimi vereceğiz. Burası gençlerimizin ve onların buraya sahip çıkmalarını istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol sınıfları gezerek bilgi aldı. Genç Akademi içerisinde gitar, keman, bağlama, ney, resim kursları, tezhip atölyesi, ahşap atölyesi, drama, halk oyunları, filografi, akıl oyunları, 3D yazıcı, masal atölyesi, ebru atölyesi, robotik kodlama, fetem atölyesi, İgilizce dil kursu, çocuk oyun evi yer alacak. Ayrıca Gençlik Merkezi'nde sosyal alanlar, Planetaryum (Gökev), Kütüphane, E-spor sınıfı yer alıyor. “Çocuk Oyun Evi” ile 3- 12 yaş grubu çocuklara ücretsiz oyun ve masal terapisi verilecek. Planetaryum sınıfının da yer alacağı Kartepe Genç Akademi'de çocuklar gök bilimi ile tanışacak. Genç Akademi çatısı altında Kartepe Dil Merkezi (KADİM) tarafından orta ve lise öğrencilerine ücretsiz yabancı dil eğitimi verilecek.