Kartepe'de geri dönüşüm ve atık toplama çalışmaları devam ediyor

97 kilogram ambalaj atığı ve 779.170 kilogram cam kırığı kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koordine edilen "Sıfır Atık Projesi” kapsamında atık yağ, ambalaj atığı ve cam kırığı toplama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 2 ton 430 LT atık yağ, 534 kilogram ambalaj atığı ve 779 kilpogram cam kırığı toplandı.

Geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefinde olan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirten Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin “Lavaboya dökülen yağlar giderlere ve kanalizasyon sistemine büyük zarar vermektedir. İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden atık yağları belediyemize bildirmeleri durumunda evlerinden alarak lisanslı geri dönüşüm firmasına vermekteyiz. Bu şekilde hem çocuklarımızın hem de dünyamızın geleceği için hizmet vermiş oluyoruz” dedi.