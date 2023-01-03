Kartepe'de havuzdan 6 bin 500 kişi faydalandı

3 bin 370 metrekare alanda hizmet veren yüzme havuzu, pazartesi günleri hariç salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi günleri 7, pazar günleri ise 6 seans olarak hizmet veriyor. Havuzda yüzme kurslarının yanı sıra fitness, jimnastik, halk oyunları ve karate branşı da yer alıyor. 6 kulvardan oluşan yüzme havuzunda aynı anda 50 kişi havuzdan faydalanabiliyor. Kartepe Belediyesi eğitmenleri tarafından 5-12 yaş grubu ve kadınlara yüzme, 4-6 / 7-9 yaş gruplarına jimnastik, 7-15 yaş grubuna karate ve 16 yaş üzerine fitness eğitimi veriliyor.

Şehit Mahmut Demirel Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Açıldığı günden bu yana 6 bin 500'ü aşan üye sayısı ile vatandaşların uğrak noktası olan yüzme havuzu büyük ilgi görüyor. Haftanın 6 günü eğitim verilen yüzme havuzunda özellikle geleceğimiz olan gençlerimiz su sporları ile tanışıyor" dedi.