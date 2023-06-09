Kartepe'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlandı

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Halk Eğitim Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" çerçevesinde düzenlenen sergi ilgi gördü.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası, 1-7 Haziran tarihlerinde Ketence Köy Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Programa Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Kartepe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil İbrahim Alkan ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Kartepe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil İbrahim Alkan, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene 1-7 Haziran tarihleri arasında Hayat Boyu Eğitim Haftası düzenlenmektedir. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının eğitim öğretim faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla bu etkinlikler yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı köylerde kapanan köy okullarının atıl durumdan kurtarılmasını, tekrar işlevsel hale gelmesi ve vatandaşa en yakın yerden hizmet etmesini sağlanmıştır" dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, "Köy Yaşam Merkezleri Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından verilen talimat sonrasında hizmete açılmışlardır. İlçemiz genelinde köylerimizde ki okullarımız bu yönde dönüştürülmektedir" diye konuştu.

"Kültürünü ve tarihini unutan toplumlar yok olmaya mahkumdur"

Devletin birimlerinin vatandaşlara hizmet etmek amacıyla kurulduğunu ifade eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise "Her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Kartepe'mizde çok zengin bir kültürün içerisindeyiz. Bizi biz yapan, bizleri bugünlere getiren kültürümüz ve tarihimizdir. Kültürünü ve tarihini unutan toplumlar yok olmaya mahkumdur. Değerlerimizi yaşatarak aktaran hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çerkes halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi. Kurdele kesimi sonrasında protokol mensupları hazırlanan yöresel ürünleri inceledi. Ketence Köy Yaşam Merkezi'nde 150 ürün sergilendi.