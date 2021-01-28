Kartepe'de her yıl bin 100 fidan toprakla buluşacak

Kartepe Belediyesi, Başkan Kocaman'ın talimatıyla her yıl bin 100 meyve fidanını toprakla buluşturacak. İlk fidelerin ekimine başlandı.

Kartepe Belediyesi tarımsal faaliyetleri ve organik üretimi desteklemek amacıyla “Her Yıl Bin Yüz Fidan” projesi başladı. Proje kapsamında Kartepe'de bulunan 150 çocuk parkı ve yeşil alanlara Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından bu yıl 550 erik ve 550 Trabzon hurması fidanlarının dikimleri yapılmaya başlandı. Hazırlanan proje üzerinde titizlikle çalışan Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri her yıl ilçe genelinde bin 100 adet meyve fidanını toprakla buluşturacak. Fidanlar ağaç olup, meyve vermeye başladığında, başta çocuklar olmak üzere tüm Kartepeliler, meyveyi dalından koparıp yiyecebilecekler. Hem çocukların organik beslenmesine katkı sağlanırken hem de doğayla, toprakla iç içe olup, verimli ve kaliteli zaman geçirmeleri sağlanacak.

Proje hakkında değerlendirmede bulunan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, “Bilindiği üzere dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden biri de, iklim değişikliklerinin yol açtığı doğa olayları, bir diğeri de özellikle çocuklarımızın ambalajlı yani GDO'lu beslenmeye olan bağımlılıkları. Biliyoruz ki, birçok yaygın hastalığın temelinde yanlış beslenme yatıyor. Dalından meyve yemek hiçbir şeye benzemez. Çocuklarımızın bunu bilmesini istedik. İlçemiz genelinde bin 100 fidanı toprakla buluşturmaya başladık. Bu yaz ayından itibaren ağaçların meyve vermesini bekliyoruz. Hemşehrilerimizden bu ağaçların korunmasına dikkat etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Önümüzdeki yıl planlamasının şimdiden yapıldığını belirten Başkan Kocaman, “Önümüzdeki yıl bin 200 adet fidan toprakla buluşacaktır. Kiraz ve dut ağaçlarının fidanları dikilecektir. Hemşehrilerimiz meyveleri dalından yiyeceklerdir. Ektiğimiz fidanları Kartepeli üreticilerimizden temin ediyoruz. Bu sayede yerli üreticilerimizi de destek veriyoruz” şeklinde konuştu.