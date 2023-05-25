İhlas Haber Ajansı

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Kartepe'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 500 gram bonzai ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 500 gram bonzai ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Kartepe'de 2 şüphelinin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 500 gram bonzai ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

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