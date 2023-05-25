Kartepe'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 500 gram bonzai ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Kartepe'de 2 şüphelinin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 500 gram bonzai ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.