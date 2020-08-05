Kartepe'de kaçak ahırların yıkımı devam ediyor

Kartepe Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki usulsüz olarak yapılan hayvan barınakları ve kümesleri yıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde bulunan Ahmet Savur'a ait ahır çevre ve halk sağlığı açısından uygunsuz koşullar oluşturmasına son verildi. Yıkım kararlarının Kartepe Belediyesi Meclisi'nin oybirliği ile alındığını belirten Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “Yapılan inceleme sonrasında ilgili tutanak ve tebligatlar yapılarak Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan büyük baş ahırın kaldırılmasına karar verildi. Ekiplerimiz tarafından gereken çalışmaların neticesinde ahır kaldırıldı. Çevre ve halk sağlığı ile sağlıklı ve planlı kentleşme önceliklerimizdendir” dedi.