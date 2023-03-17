Kartepe'de kar aniden bastırınca araçlar zirveye çıkamadı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zirveye çıkıp karın tadını yaşamak isteyen vatandaşlar, yağışın aniden bastırmasıyla yolda kaldı. Vatandaşlar yolun açılmasını bekleyip zirveye çıkarken, kimileri ise zirveyi göremeden geri döndü.

Kartepe'de mart ayında kar yağışı etkili oluyor. Zirveye çıkan yolda aniden kar yağışı bastırınca araçlar da yolda kaldı. Kimi vatandaşlar karın tadını çıkarmak için yolun açılmasını bekledi, kimileri ise şehir dışından gelmesine rağmen geri döndü. Bursa'dan gelen 6 kişilik arkadaş grubu, Kartepe'yi ilk kez göreceklerini fakat kısmet olmadığını belirtip geri döndü. Öğrencileri için düzenlediği gezi çerçevesinde 2 otobüs gelen İstanbul'daki bir okul ise zirveye çıkmak için yolun açılmasını bekledi. Birden bastıran yağışa karşı belediye ekipleri de harekete geçerek, kar küreme araçlarını bölgeye gönderdi. Ekiplerin bölgede yolu açma çalışmaları devam ediyor.

“Kartepe'yi görmeye geldik ama göremeden geri gideceğiz”

Kayak merkezine gitmek için Tekirdağ'dan geldiklerini söyleyen Ali Öküş, “Tekirdağ'dan geliyoruz. Kayak merkezini ziyaret etmek için gelmiştik ama maalesef çıkamadık. Şimdi geri döneceğiz. Eğlencemiz geri kaldı gibi. Kartepe'yi görmeye geldik ama göremeden geri gideceğiz, çıkamadık yukarı” diye konuştu.

“Hava şartları birden ağırlaştı”

Öğrenciler için Kartepe'ye gezi turu düzenlediklerini fakat otobüsün yukarı çıkamadığını belirten tarih öğretmeni Sedat Yılmaz ise, “Öğrencilerimizle birlikte Kartepe'ye gezi düzenledik. Fakat hava şartları birden ağırlaştı. Yolda kaldık. Kar küreme aracı bekliyoruz. İnşallah o gelince sağ salim yukarıya varacağız” ifadelerini kullandı.

Öğrenci Kerem Arslan ise, “Tam yukarıya çıkıyorduk, az kalmıştı ama yolda kaldık. Bu durumdan mağduruz. Kar küreme araçlarını bekliyoruz” dedi.