Kocaeli'de 2 gündür devam eden kar yağışı sonrasında kentin zirvesi Kartepe'de kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı.

Kocaeli'de 2 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kentin kayak merkezi olan Kartepe'de kar kalınlığı 120 santimetreyi buldu. Önceki gün gece saatlerinde başlayan ve 2 gündür devam eden kar yağışı ile kentin büyük bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı. Türkiye'nin de önemli kayak merkezlerinden olan Kartepe'de kar kalınlığının 120 santimetreye ulaşması sonrasında turizm işletmelerindeki hareketlilik arttı. Etkisini gösteren kar yağışı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kar timleri ise yağışın etkili olduğu alanlarda yolların kapanmaması adına kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.