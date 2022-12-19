Kartepe'de kar yağışı başladı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Kartepe'nin zirvesinde beklenen kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, zirveyi beyaza bürüdü.

Marmara bölgesinin önemli kayak merkezlerinden Kartepe'de beklenen kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 10 derece birden düştüğü Kocaeli'nin önemli turizm merkezlerinden Kartepe'de vatandaşlar kar yağışını cep telefonları ile görüntüledi.

Kartepe zirvede gün boyu kar yağışı beklenirken, yarın itibariyle yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Kartepe'de hava sıcaklığı ile gündüz eksi 6 derece ölçülürken, yarın 5 derece daha düşerek, eksi 11 derece olacağı ifade ediliyor.