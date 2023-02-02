Kartepe'de karın tadını çıkardılar

Kar yağışının etkili olduğu Kartepe'de karın tadını çıkaran vatandaşlara, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da eşlik etti.

Heyecan ve özlemle beklenen kar yağışının başlamasıyla birlikte vatandaşlar Kartepe'ye akın etti. Kartepe'de karın tadını çıkaran vatandaşların mutluluğuna Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'da ortak oldu. Kar topu oynayan fotoğraflar, bol bol hatıra fotoğrafı da çekti. Kar sezonunun açıldığını belirten Kocaman, "Bugün Kartepe'miz hem şehrimizden hem de çevre illerimizden karın en keyifli haline şahit olmak isteyen misafirlerimiz ile doldu taştı. Bu durum bizleri çok memnun etti. İnşallah bereketli bir kış mevsimi geçiririz" dedi.