Kartepe'de katı atık karakterizasyon çalışması yapıldı

Yapılan çalışmada Kartepe ilçesinde düşük, orta ve yüksek gelirli bölgeler belirlendi. Buralardan Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çöp toplama ekipleri hafta sonu ve hafta içi olmak üzere çeşitli katı atık numuneleri alınarak Solaklar mevkiinde bulunan Katı Atık Deponi sahasına götürüldü. Deponi sahasında yapılan ayrıştırma sonucunda çıkan katı atıkların içindeki ambalaj miktarları, tehlikeli atık miktarı, organik atık miktarı ve çıkan çeşitli özellikteki atıkların miktarı ayrı ayrı hesaplanarak, toplam katı atık miktarına oranlaması yapıldı.

Yaz ayını temsilen yapılan karakterizasyon çalışması, katı atıkların yönetimine ve ileriki çalışmalara ışık tutacağını bildiren Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, “Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez'in çevreye ve ortak geleceğimize göstermiş olduğu hassasiyetle yapacağımız çalışmalar ile, kaynağında ayrıştırmanın hedefine ulaşacağına inanıyorum. Geri dönüştürülebilir atıkların evsel çöpe karışması ile yeniden değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır. Geri dönüşüm doğal kaynakların kullanımı ve çevremiz açısından önemli olmakla birlikte bu konuda duyarlılığımızı arttırmaya tüm ilçe halkımızın da içinde olacağı eğitim ve farkındalık programımız ile devam edeceğiz” dedi.