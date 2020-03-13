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Kartepe'de koronavirüs denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri Kartepe’de fırsatçıların engellenmesi amacıyla eczane ve marketler denetim yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri Kartepe'de fırsatçıların engellenmesi amacıyla eczane ve marketler denetim yaptı.


Yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de de görüldüğünün açıklanması üzerine piyasalarda görülen yüksek fiyat artışını kontrol altına almak ve fırsatçılara göz açtırmamak amacıyla Ticaret Bakanlığı 81 ile uygulaması gereken talimatları içeren genelge gönderdi. Bakanlık tarafından gönderilen genelge sonrasında Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince Kartepe genelinde maske ve diğer sağlık malzemeleri, gerekse gıda ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.


Ekipler tarafından yapılan denetimlerde cerrahi maske ve 3M maske denetimleri yapıldı. Ürünlerin alış faturaları ile satış rakamları incelendi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmadı. Yetkililer olumsuz bir durum karşısında kesinlikle cezai işlem uygulanacağını ve denetimlerin kesintisiz devam edeceğini belirttiler.

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