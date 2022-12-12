İhlas Haber Ajansı

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Kartepe'de kültür gezilerine 5 bin 40 kişi katıldı

Kartepe Belediyesi’nin düzenlediği kültür gezilerine 5 bin 40 kişi katıldı.

Kartepe Belediyesi'nin düzenlediği kültür gezilerine 5 bin 40 kişi katıldı.


Kartepe Belediyesi, yaklaşık bir yıl boyunca İstanbul, Çanakkale, Edirne, Bursa, Safranbolu, Ankara, Eskişehir, Bilecik ve Konya'ya 45 kişilik gruplar halinde turlar düzenlendi. Bu gezilere toplamda 5 bin 40 kişi katıldı. Vatandaşların gezilerden memnun kaldığını söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Tarihi mirasımıza sahip çıkmak, geçmişte yaşanan zorlukları unutmadan geleceğimize daha sağlam temeller üzerinde yürümek adına kültür gezileriyle ilçe halkımızı buluşturmaktayız. Kültür gezilerimiz devam edecektir. Hemşehrilerimizin gösterdikleri ilgiye teşekkür ederim" dedi.

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