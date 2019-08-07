Kartepe'de Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını arttırdı. İlçe genelinde tüm mahalle, cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından titizlik taranarak gereken temizlikler yapılıyor. Belediye ekipleri özellikle moloz, ağaç dalları ve iri hacimli atıkları toplayarak sıfır atık ile Kurban Bayramına giriş yapılacak. Çalışmalar kapsamında zabıta ekipleri tarafından bayram öncesinde olası trafik kazaları konusunda da uyarıda bulunuldu. Kartepe'nin Köseköy, Acısu, Derbent, Uzuntarla, Uzunçiftlik, Eşme ve Maşukiye Mahallelerinin trafik akışının yoğun olduğu yerlere afişler asılarak trafik kurallarına uyulması, daha dikkatli olunması ve silah atılmaması konusunda duyarlı olunması vurgusu yapıldı.

Bayram hazırlıkları kapsamında ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parkların rutin bakımlarını yapıyor. İlçe genelinde bulunan 148 park, iki günde bir ekipler tarafından kontrol ediliyor. Ekipler tarafından parklarda oyun grupları, oturma grupları, kamelyalar teker elden geçiriliyor. Elden geçirilen ekipmanların tamiri ve boyası yapılarak kullanıma hazır hale getiriliyor.