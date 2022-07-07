Kartepe'de 'kurban yakalama timi' kuruldu

Belediye bünyesinde 'kurban yakalama timi' de kuruldu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler park ve oyun alanlarındaki temizlik, aydınlatma, bakım ve onarım işlerini yaparak, bayrama hazır hale getirdi. 40 kişilik ekip, 32 mahalle geneli, 165 park alanı, 212 cadde, 52 mezarlık alanında temizlik, bakım ve peyzaj düzenlemelerini tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Arefe günü de tüm mezarlıklarda aile kabristanlarını ziyarete gelecek olan vatandaşlara 1200 kasa çiçek dağıtacak.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde tüm mahalle, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını tamamladı. Belediye ekipleri özellikle moloz, ağaç dalları ve iri hacimli atıkları toplayarak sıfır atık ile Kurban Bayramına giriş yapacak. Kurban Bayramı süresince moloz atılması yasaklanırken, yetkililer vatandaşlardan bu hususa dikkat edilmesi konusunda hatırlatmada bulundu.

Kurban Bayramı süresince Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 11 ekip görev yapacak. 12 kepçe, 13 kamyon, 6 kamyonet, 55 personelle vatandaşın hizmetinde olacak. Kurban Bayramı münasebetiyle cumartesi günü açılan Köseköy Merkez Pazarı, pazar günü açılan Ataşehir ve Maşukiye pazarları Cuma günü açılacak. Diğer pazarlar kendi günlerinde hizmet vermeye devam edecek.

Kartepe Belediyesi bünyesinde kaçan kurbanları yakalamak için 'kurban yakalama timi' kuruldu. Tim içerisinde yer alan ekip üyeleri eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı. Bir veteriner ile 8 personelin yer aldığı 9 kişilik tim, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.