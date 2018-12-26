İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartepe'de Mevlana Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi

Kartepe Belediyesi Maşukiye Mevlana Bilgi Evi’nde “7-17 Aralık Mevlana Haftası” kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi Maşukiye Mevlana Bilgi Evi'nde “7-17 Aralık Mevlana Haftası” kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.


Büyük düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Hakk'a vuslatının 745'inci yıl dönümünde Kartepeli minikler Hazreti Mevlana'yı andı. Mevlana Haftası nedeniyle sevgi ve hoşgörü kavramlarına değinen öğrenciler, Hazreti Mevlana'nın 7 öğüdünü öğrendiler. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde özellikle, Hazreti Mevlana'yı anmak yerine onu anlamak gerektiğinin altı çizildi.


Hafta boyunca öğrenciler Hazreti Mevlana ile ilgili kitaplar okurken, Hazreti Mevlana'nın hayatı ve felsefesi hakkında bilgiler edindiler. Mevlana Bilgi Evi öğrencilerinin duvarlara resmettikleri Hazreti Mevlana ve semazenler büyük beğeni topladı. Bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi açısından olumlu olduğunu dile getiren veliler, bilgi evlerinde verilen hizmetten memnun kaldıklarını belirterek, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.