Kartepe'de Mevlana Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi

Kartepe Belediyesi Maşukiye Mevlana Bilgi Evi'nde “7-17 Aralık Mevlana Haftası” kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Büyük düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Hakk'a vuslatının 745'inci yıl dönümünde Kartepeli minikler Hazreti Mevlana'yı andı. Mevlana Haftası nedeniyle sevgi ve hoşgörü kavramlarına değinen öğrenciler, Hazreti Mevlana'nın 7 öğüdünü öğrendiler. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinliklerde özellikle, Hazreti Mevlana'yı anmak yerine onu anlamak gerektiğinin altı çizildi.

Hafta boyunca öğrenciler Hazreti Mevlana ile ilgili kitaplar okurken, Hazreti Mevlana'nın hayatı ve felsefesi hakkında bilgiler edindiler. Mevlana Bilgi Evi öğrencilerinin duvarlara resmettikleri Hazreti Mevlana ve semazenler büyük beğeni topladı. Bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi açısından olumlu olduğunu dile getiren veliler, bilgi evlerinde verilen hizmetten memnun kaldıklarını belirterek, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e teşekkür ettiler.