Kartepe'de Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

Kartepe Belediyesi ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi Mevlid-i Nebi Haftası, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde kutlandı. “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu Mevlid-i Nebi Haftası programı Kur'an-ı Kerim Tilavetinin okunması ile başladı.

Programda söz alan İlçe Müftüsü Mustafa Nurgün, “Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifini kutladık. Gönüllerimizi aydınlatmasını büyük bir sevinç ve heyecanla kutladık. Bir hafta boyunca Peygamber Efendimizi tanımaya anlamaya, onun hayatını rol model olarak uygulamaya çalışıyoruz. Bunun içinde "Peygamberimiz ve Gençlik" konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. Gençlerimizin bizlerin en büyük hazinesidir. Bunun içinde gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi çok önemlidir” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, “Peygamberimizin gençlere mesajını anlamak çok önemlidir. Ülkemizde geçmiş Türkiye'yi yaşamamış gençlerimiz bunları öğrenmelidir. Eski Türkiye'de bu etkinliği yaptığınız zaman suç sıralamasında en üst sırada yer alırdınız. Bu tür programları belediye başkanı, kaymakamı bırakın gençler bile katıldığı zaman çıkışta derdest edilip sorgusuz cezaevi yolunu tutardınız. Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede bu programları yapmak yasaktı. Şimdi devletimizin en üst makamına kadar Peygamber Efendimizin hayatı gündeme getirilmektedir. Allah eski Türkiye'yi bizlere tekrar göstermesin döndürmesin diye dua etmek gerekiyor. Peygamber Efendimizin hayatını okuduğumuz zaman hayatın her alanında dersler bulacaksınızdır” diye konuştu.

Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, “Peygamber Efendimiz gençlerimize rol model olmaktadır. Bunu en iyi şekilde öğrenmeliyiz. Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle gençlerimizle bir araya geleceğiz. Bu sayede gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeleri hepimizin görevidir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından KOÜ İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları, Siyer-i Nebi İslam Tarihi Öğretim Görevlisi Yrd.Doç. Abdülkadir Macit tarafından “Peygamber Efendimiz ve Gençlik” konulu konferans verildi.