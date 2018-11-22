Kartepe'de mevsimsel uyarı

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla birlikte soba küllerinin soğutulmadan plastik çöp konteynırlarına atıldığını söyledi. Vatandaşların buna dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Şahin “Soğutulmamış soba külü veya yakıcı bir madde atmak suretiyle, bilerek veya bilmeyerek çöp konteynerlerinin yanmasına sebep olanlara Kabahatler Kanunu'na göre haklarında yasal işlem yapıp, cezai müeyyide uygulayacağız. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve özenli olmasını rica ediyoruz. Bu tür yakıcı maddeler, atıldığı çöp konteynerini içten içe ya da alev almak suretiyle kullanılmayacak şekilde tamamen yakmakta, bu da milli servet kaybına neden olmaktadır. Aynı zamanda yanan konteynerlerden çevreyi rahatsız edici bir koku yayılmakta, bununla da kalmayıp çevresindeki araçlar ve binalara sıçrayabilecek şekilde yangın tehlikesi oluşturmaktadır. Konteynerlere soba külü, sigara izmariti gibi yakıcı maddelerin atılmasının hem çöp toplama aracında, hem de boşaltma alanında yanma tehlikesi oluşturmaktadır. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.