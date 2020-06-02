Kartepe'de “Mimari Estetik Komisyonu” kuruldu

Kartepe Belediyesi kent estetiğinin geliştirilmesi için önemli bir adım attı. Bu İlçede yapılacak olan çalışmalarda kent estetiğinin korunması amacı ile Kartepe Belediyesi bünyesinde “Mimari Estetik Komisyonu” kuruldu. Kartepe'nin estetiğe, tarihi ve doğal yapısına uygun ilke kararları geliştirmek, daha estetik görünmesine katkı sağlaması ve şehrin öz dokularının korunması amacıyla komisyonu kurduklarını açıklayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bir kentin kimliğini ortaya koymak için kentsel ve çevresel estetik şehircilikte son derece önemli unsurlardır. İnsan ve çevre etkileşimini sağlamak için öncelikle yaşadığımız mekanların estetik olarak bizi mutlu etmesi gerekmektedir. Bu hususta Kartepe Belediyesi olarak Kartepe'de yaşayan halkın daha nitelikli bir çevrede yaşaması adına kent estetiği konusunda çalışmalar yapılmaktadır” dedi.

Görsel kirliliği ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Kocaman, “Belediyemizin yetki ve görev sınırları içerisinde kalan yerlerde estetiğe, tarihi ve doğal değerlere uygun ilke kararları geliştirmek, binaların cephelerinde, çatılarında ve bahçelerindeki görsel kirliliği ortadan kaldırmak, algıladığımız ve etkilendiğimiz ortak mekânlarımızın yaşam kalitesini ve kentsel değerimizi artırmak amacıyla Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü bünyesinde Mimari Estetik Komisyonu kurulmuştur. Kartepe'de şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinin ile estetik çözümlere dönük bina cepheleri ile örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri elde etmek için görüş bildirmek üzere oluşturulan Mimari Estetik Komisyonu ile kent estetiğine büyük ölçüde katkı sağlanacaktır” diye konuştu.

Kartepe Belediyesi bünyesinde 3194 sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği esaslarına dayanılarak oluşturulan Mimari Estetik Komisyon'unda mimar, inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, şehir plancısı ve harita mühendisinden oluşuyor. Mimari Estetik Komisyonu'nun kurulması ile Kartepe'de özellikle yeni yapılaşmanın yoğunlaştığı bölgelerde birbiriyle uyumlu daha estetik yapılar oluşturması hedefleniyor.