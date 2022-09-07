Kartepe'de mini mini birlere özel hediyeler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan programa göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri ders başı yaptı. Programa göre ders başı yapan okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine Kartepe Belediyesi, gençlik ve spor müdürlüğü tarafından hazırlanan "Okulumuza hoş geldin" hediye paketleri hediye edildi. Hazırlanan hediye paketlerinde Kiraz ile Kestane'nin son macera kitabı, balon, kırtasiye malzemeleri ve beslenme ürünleri yer aldı. Kartepe genelinde okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine 2 bin 500 hediye paketi hazırlanarak teslim edildi. Konuya ilişkin konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanan program uyarınca okul öncesi ve ilkokul öğrencilerimiz erken ders başı yaptı. Bizlerde eğitim-öğretim hayatına başlayan evlatlarımızı unutmayarak, hayatlarında önemli bir yer tutacak olan "Okulumuza hoş geldin" paketleri hazırladık. Evlatlarımızın mutlulukları bizler için her şeyden daha kıymetlidir. Evlatlarımıza eğitim hayatlarında başarılar dilerken, ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.