Kartepe'de minik şefler hünerlerini sergiledi

KOCAELİ(İHA) – Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde minik şefler hünerlerini sergiliyor.

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri “Minik Şefler Atölyesi” çalışmaları kapsamında bilgi evlerinde kapkek etkinliği düzenlendi. Yemeğin ve tatlının tarihsel seyri, değişik kültürlere özgü uygulamaları, mutfakta hijyen, sağlıklı beslenme, görgü kuralları gibi mutfak kültürüne ait püf noktalarını içeren etkinlikte minik şefler, birbirinden leziz sunumlarla diledikleri gibi tatlılarını süsleyip, hazırladılar.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Bilgi Evi'nde çocuklar, velilerin kendi pişirdiği kapkekleri ve sevdikleri pastaları hayal güçlerini kullanarak süslediler. Hem üreticiliğini hem de el becerisini geliştiren öğrenciler, hazır yiyecekler yerine kendi yaptıkları sağlıklı ürünlerle beslenmenin önemini de öğrenmiş oldular. Bilgi evlerinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarından memnun olduklarını belirten öğrenciler, hem yeteneklerini keşfettiler hem de eğlenceli dakikalar geçirdiler. Harika lezzetler ortaya çıkaran minik şefler, hazırladıkları kekleri afiyetle yediler.