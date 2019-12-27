Kartepe'de miniklere 3D yazıcı ve tasarım eğitimi veriliyor

Kartepe'nin Bilim, Kültür ve Sanat Eğitim Merkezi olan Kartepe Belediyesi Gelişim Akademisi'nde Kartepeli minikler 3 boyutlu modelleme becerilerini geliştiriyor.

7'den 70'e tüm vatandaşlara kapılarını açan Kartepe Belediyesi Gelişim Akademisi müzikten dramaya, 3D modellemeden tezhip sanatına kadar birçok farklı branşta hizmet veriyor. 3D Yazıcı ve Tasarım Merkezi'nde altı hafta süren eğitimde, Kartepeli miniklere 3D yazıcı teknolojisi ve çeşitleri, yazıcıda çıktı alma teknikleri, tasarımda kullanılan araçlar hakkında eğitim alan öğrenciler, hayallerini somut materyallere çeviriyor.

Miniklere en iyi eğitim

Eğitim kapsamında çocuklara, 3 boyutlu çizim programlarının tanıtımı ve işlevi, kullanılacak araç kutusu ve fonksiyonlarının tanıtımı ve uygulaması, perspektif çizim, geometrik şekillerin çizimi, ölçme teknikleri ve 3D print işlemi öğretildi. Gelişim Akademisi'nde öğrenciler, teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanaklarla, takım çalışması, üç boyutlu görebilme yeteneği, koordinasyon, bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek özgüvenlerini geliştiriyor. Kendilerini ifade etme becerilerini geliştiren, zekâlarını kullanmayı öğrenen, denemekten korkmayan Kartepeli minikler, gelişimleri adına boş zamanlarını verimli geçiriyorlar.