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Kartepe'de moloz atıkları toplanmaya devam ediyor

Kartepe Belediyesi korona virüsle mücadelesini sürdürürken, çevre sağlığı, görüntü kirliliğini önlemek için moloz toplama işlemini de aralıksız devam ettiriyor.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın öncülüğünde Kartepe'de korona virüs önlemleri aralıksız devam ediyor. Korona virüs önlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kartepe genelinde mahalle, cadde ve sokakları titizlikle yıkayarak temiz kalmasını sağlıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde, Kartepe sınırları içindeki inşaat, tamir ve tadilat atıklarından oluşan molozlar çalışmalar kapsamında 3 ekip, 32 mahalleyi de gezerek oluşan molozları topluyor. Çalışmalarda her gün ortalama 80-100 ton arası moloz atığı toplanıyor. Bahçe temizliği sonrasında oluşan molozların talep üzerine toplanırken, izinsiz moloz dökümü yapan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.

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