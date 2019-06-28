Kartepe'de off-road heyecanında geri sayım başladı

Kartepe Belediyesi, Kartepe Off-Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenecek olan Off-Road Şenliği bu hafta sonu Maşukiye'de kapılarını yarışseverlere açıyor.

Kartepe Belediyesi, Kartepe Off-Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği işbirliğinde düzenlenen "Kartepe Off-Road Şenliği" 29-30 Haziran 2019 tarihleri arası Maşukiye'de 70 araç kıyasıya mücadele edecek. 10.00-18.00 arasında gerçekleşecek yarışlarda dereceye girenlere kupaları Belediye Başkanı Mustafa Kocaman tarafından verilecek.

Motorsporları için Kartepe'nin birbirinden güzel ve heyecan verici parkurlara sahip olduğunu belirten Başkan Kocaman, "Hem sporu, hem de turizmi önemsiyoruz. Bu anlamda Kartepe'mizde kar kayağı, su kayağı, off -road, jeep safari, trekking, enduro, atv safari, motocros, oryantring, olta balıkçılığı, yamaç paraşütü, dağ bisikleti, tırmanma ralli yarışları, kampçılık, atletizm, paintball, fotoğraf safari, izcilik ve zipline yapılıyor. Kartepemize adrenalin sporlarını seven herkesi bekliyoruz” dedi.