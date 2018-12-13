Kartepe'de Off-Road takvimi belirleniyor

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in ev sahipliğinde yapılan toplantıda Kartepe Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü ile kış sezonu ve yeni doğa sporları organizasyonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in ev sahipliğinde İlçe Jandarma Komutanı Kadir Kaya, AK Parti Kartepe İlçe Başkan Vekili Faruk Baysal, Kartepe Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sabit Barış ve yönetim kurulu bir araya gelip, kış sezonu ve yeni doğa sporları organizasyonların planlamasını yaptılar. Kartepe Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sabit Barış, “Kartepemizi daha iyi tanıtabilmek için bizler elimizden geleni yapmaktayız. Bunu da yerel yöneticilerle birlikte yapabiliyoruz. Bu noktada bizlere her zaman destek veren Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez'e şahsım ve ekibim adına teşekkür ederim” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, “Kartepemiz doğal güzellikleri ile ülkemizde adından söz ettirmektedir. Turizm alanında yapılan yatırımlarımızda her geçen gün cazibesini arttırmaktadır. Doğayı yıpratmadan yapılan yatırımlar sayesinde adrenalin sporları için geniş imkanlar verilmektedir. Kartepemizde düzenlenen Off-Road yarışmalarını izlemek için ülkemizin çeşitli yerlerinden buraya gelenler olmaktadır. Bizim amacımızda Kartepemizi tanıtmaktır. Bu yolda emek verenlere teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse yeniden görev almamız durumunda bu süreç gelişerek devam edecektir. Kartepemizin 50 yıllık hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Teleferik Projesi'nin temeli atıldı. Bu proje ile ilçemize 1 buçuk milyon insan gelecektir” dedi.