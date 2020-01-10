Kartepe'de öğrencilere geri dönüşümün önemi anlatılıyor

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol birimi Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması hakkında düzenlediği eğitimlere devam ediyor. Anaokulları, ilkokul ve orta dereceli okullarda kademeli olarak verilen eğitimlerle öğrencilere çevre bilincinin kazandırılması hedefleniyor. Eğitimler kapsamında son olarak Nusretiye İlkokulu'nda öğrencilere önemli bilgiler aktarıldı. Verilen eğitimler hakkında bilgiler aktaran Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Çevre Yüksek Mühendisi Gökçen Gönülay, eğitimlerin yeni yılda da hızla sürdürüleceğini ifade etti.

Eğitimlerde öğrencilere önemli bilgiler veren Gökçen Gönülay, “Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman'dan aldığımız destekle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Eğitim öğretim yılının başlamasından bu yana ilçe genelinde farkındalık eğitimleri, ağaç dikim etkinlikleri düzenleyerek yaklaşık bin öğrenciye ulaştık. Amacımız bu dönem içerisinde bütün okullarda geri dönüşüm eğitimi vermek ve bu bilincin oluşturulmasında mihenk taşlarından olan anneleri de konu hakkında bilgilendirmek. Doğal kaynaklarımız günden güne azalmaktadır. Bu nedenle çevresine duyarlı, toprağının, havasının suyunun değerini bilen, artık bunların yok olmayacağını düşünen bir toplum olmaktan çıkmamızın eğitimle mümkün olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden de eğitimlerimize hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.