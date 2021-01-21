Kartepe'de online halk oyunları eğitimi

Kartepe Belediyesinin Marmara Bölgesinde birinci olan halk oyunları ekibi, pandemi kapsamında çalışmalarına online devam ediyor. Halk Oyunları öğretmeni Nebi Keskin, ekipte yer alan öğrencileriyle görüntülü olarak günlük çalışma yapıyor.

Öğrencilere online eğitimlerde Artvin, İzmir ve Anadolu dansları olmak üzere 3 dalda eğitim veriliyor. 15'lik gruplar halinde 200 öğrenciye halk oyunları eğitimi verilirken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Covid-19 pandemi sonrası için etkinliklerini planlıyor.